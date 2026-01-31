Um homem ainda não identificado é acusado de furtar diversos frascos de perfumes na tarde de quinta-feira, 29, em um estabelecimento comercial na Vila Hípica, em Franca. O caso ocorreu por volta das 16h, quando o suspeito se passou por cliente para enganar o funcionário.
Segundo o boletim de ocorrência, o autor entrou na loja demonstrando interesse em fragrâncias. No momento em que o vendedor se deslocou ao depósito interno, o indivíduo aproveitou a ausência para esconder os produtos dentro do próprio short.
Para garantir a fuga, o suspeito solicitou que outros itens fossem separados em uma sacola. Ele afirmou que buscaria o pagamento em uma padaria próxima, mas evadiu-se do local e jamais retornou. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de seguranças do local.
Informações complementares das vítimas indicam que foram levados, ao todo, seis frascos de perfumes, entre marcas nacionais (O Boticário) e importadas. O prejuízo total estimado pela vítima é de aproximadamente R$ 2.500.
O suspeito utilizava uma máscara de proteção azul, óculos de grau, boné preto, camiseta esportiva e bermuda de tactel. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e encaminhado para investigação da Polícia Civil.
Martha 2 dias atrásO cara é tão FDP que vai de máscara, já era um sinal pra desconfiar, quem está com máscara é que algo com suas vidas respiratórias não tão lá essas coisas, não vai inalar perfume. Ainda bem que as câmeras pegou bem a cara desse larápio.Caso prendam,por favor,mostrem a foto sem máscara.