Um homem ainda não identificado é acusado de furtar diversos frascos de perfumes na tarde de quinta-feira, 29, em um estabelecimento comercial na Vila Hípica, em Franca. O caso ocorreu por volta das 16h, quando o suspeito se passou por cliente para enganar o funcionário.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor entrou na loja demonstrando interesse em fragrâncias. No momento em que o vendedor se deslocou ao depósito interno, o indivíduo aproveitou a ausência para esconder os produtos dentro do próprio short.

Para garantir a fuga, o suspeito solicitou que outros itens fossem separados em uma sacola. Ele afirmou que buscaria o pagamento em uma padaria próxima, mas evadiu-se do local e jamais retornou. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de seguranças do local.