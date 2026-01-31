Um acidente de trânsito registrado na noite dessa sexta-feira, 30, mobilizou equipes de resgate no Centro de Franca. Um motoboy ficou ferido após ser atingido por um veículo no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Simão Caleiro.
De acordo com as informações apuradas pela equipe do portal GCN/Sampi, o motociclista seguia pela via preferencial quando foi surpreendido por um VW Gol, de cor chumbo. O motorista do carro teria desrespeitado o sinal de "Pare", provocando a colisão.
O impacto ocorreu nas proximidades de uma pizzaria e de um depósito de bebidas. Apesar dos danos materiais significativos - o carro ficou com a parte lateral bastante destruída -, os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos.
A vítima, que estava trabalhando no momento do acidente, foi encontrada consciente pelas equipes de socorro. Após o atendimento inicial, o motoboy foi encaminhado para a Santa Casa de Franca para avaliação médica.
Zé 2 dias atrásÉ de \"navalha\" que a gente chama um cara desses, né? Nessa mesma rua, no cruzamento com a Av Alonso y Alonso, enquanto eu estava parado no semáforo desse cruzamento para acessar a avenida e virar à esquerda para seguir no sentido da faculdade, já vi gente que vinha pelo outro lado da avenida, também em direção à faculdade, virar na contra-mão nesse cruzamento e fazer um retorno para acessar o sentido oposto da avenida. E foram duas vezes nesse mês. Tá cheio de gente aqui em Franca que faz barbeirada no trânsito achando que vai se safar. E o engraçado é que muitas vezes essas barbeiragens vem de gente com carro chique e imponente. Curioso, né?