Um acidente de trânsito registrado na noite dessa sexta-feira, 30, mobilizou equipes de resgate no Centro de Franca. Um motoboy ficou ferido após ser atingido por um veículo no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Simão Caleiro.

De acordo com as informações apuradas pela equipe do portal GCN/Sampi, o motociclista seguia pela via preferencial quando foi surpreendido por um VW Gol, de cor chumbo. O motorista do carro teria desrespeitado o sinal de "Pare", provocando a colisão.

O impacto ocorreu nas proximidades de uma pizzaria e de um depósito de bebidas. Apesar dos danos materiais significativos - o carro ficou com a parte lateral bastante destruída -, os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos.