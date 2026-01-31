O grupo "Família Aerograu" anunciou a realização de uma manifestação pacífica em homenagem à jovem Hellen Caroline Oliveira da Silva, de 15 anos, vítima de um atropelamento no último domingo, 25, na zona Sul de Franca. O ato está marcado para este domingo, 1º, às 8h30, após a Missa de Sétimo Dia na Igreja São Francisco, no bairro Aeroporto 3. Além do luto, o grupo reivindica a liberação de um espaço adequado para a prática de manobras, conhecido como "Rua do Grau".

De acordo com a convocação, publicada nas redes sociais, o evento proíbe estritamente o "corte de giro" (aceleração ruidosa com a moto parada) e a realização de manobras durante o cortejo.

"Queremos deixar claro que o Aerograu preza pelo respeito e pela vida. Não tivemos envolvimento no acidente, mas temos coração e nos importamos com a nossa comunidade", afirmou o grupo, em nota divulgada.