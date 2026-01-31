O grupo "Família Aerograu" anunciou a realização de uma manifestação pacífica em homenagem à jovem Hellen Caroline Oliveira da Silva, de 15 anos, vítima de um atropelamento no último domingo, 25, na zona Sul de Franca. O ato está marcado para este domingo, 1º, às 8h30, após a Missa de Sétimo Dia na Igreja São Francisco, no bairro Aeroporto 3. Além do luto, o grupo reivindica a liberação de um espaço adequado para a prática de manobras, conhecido como "Rua do Grau".
De acordo com a convocação, publicada nas redes sociais, o evento proíbe estritamente o "corte de giro" (aceleração ruidosa com a moto parada) e a realização de manobras durante o cortejo.
"Queremos deixar claro que o Aerograu preza pelo respeito e pela vida. Não tivemos envolvimento no acidente, mas temos coração e nos importamos com a nossa comunidade", afirmou o grupo, em nota divulgada.
O objetivo declarado é demonstrar solidariedade e desvincular a imagem dos praticantes do esporte da criminalidade, reforçando que são uma "família que respeita a dor do próximo".
Relembre o caso
A tragédia ocorreu na madrugada de domingo, 25, na rua Luís Antônio de Souza, no Jardim Aviação. Hellen Caroline estava próxima à calçada, voltando para casa, quando foi atingida por uma motocicleta Yamaha MT-09.
O veículo era conduzido por Douglas Domingues de Paula, de 28 anos. Segundo testemunhas e a Polícia Militar, Douglas trafegava em alta velocidade e realizava manobras arriscadas desde a noite de sábado, 24.
Com a violência do impacto, a adolescente foi arrastada por mais de 70 metros. A moto seguiu desgovernada até colidir contra um muro. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram os óbitos de Hellen e Douglas ainda no local.
Moradores da região relataram indignação com a conduta do motociclista horas antes do acidente. "Desde cedo, eu escutava o barulho dessa moto passando em alta velocidade aqui na rua. Escutei também a hora da batida... Muito triste", relatou Elton Nunes, nas redes sociais.
O corpo de Hellen foi sepultado na segunda-feira, 26, no cemitério Jardim das Oliveiras, sob forte comoção. "Os pais criam os filhos com sacrifício e amor, e vem um cara desse, voando em cima de uma moto, e leva tudo embora", desabafou Vanessa Caetano.
