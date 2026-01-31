Veja o obituário deste sábado, 31, em Franca:
Nome: José Benedicto
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Juliana Oliveira Alves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 03
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Vera Lúcia Gonçalves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 02
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Luis Antonio da Silva Mansano
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal São José da Bela Vista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.