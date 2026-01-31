02 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 31, em Franca:

Nome: José Benedicto
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Juliana Oliveira Alves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 03
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Vera Lúcia Gonçalves 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 02
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Luis Antonio da Silva Mansano
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal São José da Bela Vista 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

