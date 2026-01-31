Veja o obituário deste sábado, 31, em Franca:

Nome: José Benedicto

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 04

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Juliana Oliveira Alves

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca - Sala 03

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h