A Francana tenta apagar o começo ruim na Série A3 do Campeonato Paulista de 2026, neste sábado, 31, às 18h30, contra o XV de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela terceira rodada da competição.

A Veterana perdeu seus dois primeiros jogos no campeonato, para o Catanduva, na estreia em casa; e para a Itapirense, em Itapira. Com os dois tropeços, a Veterana ocupa a 15ª colocação, amargando a zona do rebaixamento, o Z2.

Em 2025, a Francana começou o campeonato com dois empates: contra o Sertãozinho, em casa, e contra o São Bernardo, ambos por 1 a 1. Na terceira rodada, venceu o Bandeirante, no "Lanchão" (4 a 2), fechando a terceira rodada com 5 pontos.