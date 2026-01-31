A Francana tenta apagar o começo ruim na Série A3 do Campeonato Paulista de 2026, neste sábado, 31, às 18h30, contra o XV de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela terceira rodada da competição.
A Veterana perdeu seus dois primeiros jogos no campeonato, para o Catanduva, na estreia em casa; e para a Itapirense, em Itapira. Com os dois tropeços, a Veterana ocupa a 15ª colocação, amargando a zona do rebaixamento, o Z2.
Em 2025, a Francana começou o campeonato com dois empates: contra o Sertãozinho, em casa, e contra o São Bernardo, ambos por 1 a 1. Na terceira rodada, venceu o Bandeirante, no "Lanchão" (4 a 2), fechando a terceira rodada com 5 pontos.
A partida deste sábado é fora de casa, mas a vitória é de fundamental importância para a Francana se recuperar do início ruim na A3 e começar uma escalada na classificação.
O técnico da Veterana, Luís Gustavo "Viola", disse que a equipe apresentou um bom futebol nas duas partidas iniciais do campeonato e o que está faltando é converter as chances criadas em gols. “É um jogo importante, é um jogo que a gente vai em busca de somar nossos primeiros pontos. A gente está apresentando um bom futebol, mas está deixando de fazer o gol”.
O volante Marquinhos Bento destacou a união do grupo e acredita na vitória, mesmo fora de casa. “A expectativa é de trazer um resultado positivo, de fazer os nossos primeiros pontos na tabela. Estamos confiantes e o grupo está unido, fechado e preparado para o grande jogo”.
A delegação da Francana viajou na sexta-feira com time completo, para enfrentar o XV de Jaú, que está na 9ª colocação, com 3 pontos. O clube jauense vem de uma vitória contra o Rio Branco, fora de casa, na última rodada, e uma derrota para o União São João, em seus domínios, na estreia.
