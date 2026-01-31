A Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci) informou que passou a oferecer um plano de pagamento aos produtores e cooperados que tiveram sacas de café vinculadas à cooperativa, após a crise envolvendo o desaparecimento de grãos armazenados. A medida prevê atendimento presencial e individual para a regularização e quitação dos créditos devidos. Os prejuízos estão estimados em até R$ 50 milhões. A Cocapil conta com 621 cooperados ativos.
Segundo a nota divulgada à imprensa, os atendimentos estão sendo realizados no escritório Amendola Advocacia Empresarial, onde será apresentada a proposta de Termo de Transação e Confissão de Dívida. Por meio desse instrumento jurídico, a cooperativa assume formalmente a obrigação de pagamento dos valores devidos a cada credor.
De acordo com a Cocapil, os termos estabelecem prazos previamente definidos, com valores apresentados de forma clara e individualizada, conforme a situação de cada produtor ou cooperado credor. O atendimento, segundo a cooperativa, ocorre de maneira personalizada.
Ainda conforme a nota, todo o processo conta com o acompanhamento dos advogados da própria cooperativa, integrantes do escritório responsável pelo atendimento, com a promessa de garantir transparência, segurança jurídica e esclarecimento completo sobre as condições propostas.
Para participar do processo, os produtores e cooperados interessados devem realizar agendamento prévio por telefone ou WhatsApp, por meio do número (16) 98183-1222. Somente após esse contato será marcada a reunião para apresentação detalhada dos termos e, eventualmente, a assinatura do acordo.
A Cocapil não informou, na nota, quantos produtores serão atendidos, o volume total de recursos envolvidos, nem datas globais para a conclusão dos pagamentos, limitando-se a afirmar que os acordos serão feitos de forma individual.
Sebastião 2 dias atrásVai devolver o que roubou certinho?, ou vai botar as vítimas na fila para ressarcir como, quando, quanto e do jeito que quiser para camuflar o crime de estelionato, formação de quadrilha, apropriação indébita, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro para não responder por todos esses crimes??. A verdade é que esses ladrões não tem nenhuma vergonha na cara, perderam toda vergonha levando vidas de canalhas envolvidos com tudo de ruim que existe e agora vem com essa de que vai devolver o que roubaram na cara dura de farinha. Eita saudade dos tempos em que quem roubava assim pagava de outro jeito ..