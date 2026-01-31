A Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci) informou que passou a oferecer um plano de pagamento aos produtores e cooperados que tiveram sacas de café vinculadas à cooperativa, após a crise envolvendo o desaparecimento de grãos armazenados. A medida prevê atendimento presencial e individual para a regularização e quitação dos créditos devidos. Os prejuízos estão estimados em até R$ 50 milhões. A Cocapil conta com 621 cooperados ativos.

Segundo a nota divulgada à imprensa, os atendimentos estão sendo realizados no escritório Amendola Advocacia Empresarial, onde será apresentada a proposta de Termo de Transação e Confissão de Dívida. Por meio desse instrumento jurídico, a cooperativa assume formalmente a obrigação de pagamento dos valores devidos a cada credor.

De acordo com a Cocapil, os termos estabelecem prazos previamente definidos, com valores apresentados de forma clara e individualizada, conforme a situação de cada produtor ou cooperado credor. O atendimento, segundo a cooperativa, ocorre de maneira personalizada.