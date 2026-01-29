Com apoio do cão farejador Dexter, do Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia) Canil, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na manhã desta quinta-feira, 29, na rua Abraão Elias, no bairro Elias Daher, em Miguelópolis, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam denúncias de que drogas estariam escondidas em um terreno próximo a um brejo, e que um homem já conhecido da equipe seria o responsável pelo material.

Durante as buscas no local, os policiais encontraram drogas e objetos usados para o tráfico. A ocorrência foi auxiliada pelo cão da polícia. Ao todo, foram apreendidos: