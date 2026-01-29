Com apoio do cão farejador Dexter, do Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia) Canil, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na manhã desta quinta-feira, 29, na rua Abraão Elias, no bairro Elias Daher, em Miguelópolis, na região de Franca.
Segundo a Polícia Militar, equipes receberam denúncias de que drogas estariam escondidas em um terreno próximo a um brejo, e que um homem já conhecido da equipe seria o responsável pelo material.
Durante as buscas no local, os policiais encontraram drogas e objetos usados para o tráfico. A ocorrência foi auxiliada pelo cão da polícia. Ao todo, foram apreendidos:
- 500 gramas de maconha, fracionadas em porções;
- 40 gramas de crack, fracionadas;
- 9 gramas de êxtase;
- 842 gramas de cocaína, acondicionadas em eppendorfs e em sacos plásticos;
- Duas balanças de precisão;
- Diversas embalagens utilizadas para o acondicionamento de drogas.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Miguelópolis. O delegado Telismar Júnior registrou o boletim de ocorrência por apreensão de entorpecentes.
A ocorrência foi apresentada como apreensão de entorpecente, e o caso segue à disposição da Justiça.
