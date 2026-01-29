29 de janeiro de 2026
Cão farejador ajuda polícia a encontrar 1,4 kg de droga na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Militar
Cão farejador Dexter, do Baep, com drogas e itens apreendidos
Cão farejador Dexter, do Baep, com drogas e itens apreendidos

Com apoio do cão farejador Dexter, do Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia) Canil, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na manhã desta quinta-feira, 29, na rua Abraão Elias, no bairro Elias Daher, em Miguelópolis, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam denúncias de que drogas estariam escondidas em um terreno próximo a um brejo, e que um homem já conhecido da equipe seria o responsável pelo material.

Durante as buscas no local, os policiais encontraram drogas e objetos usados para o tráfico. A ocorrência foi auxiliada pelo cão da polícia. Ao todo, foram apreendidos:

  • 500 gramas de maconha, fracionadas em porções;
  • 40 gramas de crack, fracionadas;
  • 9 gramas de êxtase;
  • 842 gramas de cocaína, acondicionadas em eppendorfs e em sacos plásticos;
  • Duas balanças de precisão;
  • Diversas embalagens utilizadas para o acondicionamento de drogas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Miguelópolis. O delegado Telismar Júnior registrou o boletim de ocorrência por apreensão de entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada como apreensão de entorpecente, e o caso segue à disposição da Justiça.

