A Polícia Civil de Guará cumpriu, nesta quinta-feira, 29, cinco mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. Durante as diligências, armas, munições e objetos ligados a investigações de crimes foram apreendidos.
Na primeira ação, os policiais estiveram em três endereços e encontraram um revólver calibre 38, além de 57 munições. Também foi apreendida uma arma esportiva compatível com munições calibre .22.
Segundo a Polícia Civil, a operação teve como alvo um homem investigado por agiotagem no município. De acordo com as apurações, além de emprestar dinheiro a juros, ele também ameaçava as vítimas.
Em outra diligência, os policiais realizaram buscas para localizar uma arma de fogo que estaria com um homem suspeito de ameaçar a ex-namorada.
Já em um terceiro mandado, a Polícia Civil buscava identificar o autor de um furto. Durante a ação, foram apreendidas roupas que teriam sido usadas no momento do crime. Conforme a polícia, diante das evidências, o suspeito confessou o furto e vai responder pelo crime na Justiça.
As investigações continuam em relação ao crime de usura, conhecido como agiotagem, para apurar possíveis casos de extorsão e identificar outras vítimas.
A Polícia Civil reforçou o compromisso com a segurança da população de Guará e alertou que emprestar dinheiro a juros é crime, passível de responsabilização criminal.
