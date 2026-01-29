A Polícia Civil de Guará cumpriu, nesta quinta-feira, 29, cinco mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. Durante as diligências, armas, munições e objetos ligados a investigações de crimes foram apreendidos.

Na primeira ação, os policiais estiveram em três endereços e encontraram um revólver calibre 38, além de 57 munições. Também foi apreendida uma arma esportiva compatível com munições calibre .22.

Segundo a Polícia Civil, a operação teve como alvo um homem investigado por agiotagem no município. De acordo com as apurações, além de emprestar dinheiro a juros, ele também ameaçava as vítimas.