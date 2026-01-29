A concessionária Arteris ViaPaulista alertou para os riscos provocados por animais soltos na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, após registrar ocorrências no perímetro urbano da via.

Entre novembro de 2025 e 29 de janeiro deste ano, foram contabilizados 35 registros de animais na pista, sendo 12 envolvendo equinos, com dois acidentes sem vítimas. Segundo a concessionária, a maior incidência ocorre entre os quilômetros 395 e 406, em trechos próximos a bairros como Guanabara, Leporace e São Sebastião, de onde os animais acessam a rodovia.

A ViaPaulista informou que mantém ações preventivas, como rondas de inspeção, videomonitoramento pelo CCSO (Centro de Controle e Segurança Operacional), caminhão boiadeiro dedicado à SP-334, instalação de telas de proteção e campanhas de conscientização, além da mobilização imediata de equipes sempre que há registro de risco.