A concessionária Arteris ViaPaulista alertou para os riscos provocados por animais soltos na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca, após registrar ocorrências no perímetro urbano da via.
Entre novembro de 2025 e 29 de janeiro deste ano, foram contabilizados 35 registros de animais na pista, sendo 12 envolvendo equinos, com dois acidentes sem vítimas. Segundo a concessionária, a maior incidência ocorre entre os quilômetros 395 e 406, em trechos próximos a bairros como Guanabara, Leporace e São Sebastião, de onde os animais acessam a rodovia.
A ViaPaulista informou que mantém ações preventivas, como rondas de inspeção, videomonitoramento pelo CCSO (Centro de Controle e Segurança Operacional), caminhão boiadeiro dedicado à SP-334, instalação de telas de proteção e campanhas de conscientização, além da mobilização imediata de equipes sempre que há registro de risco.
“Agimos de forma preventiva e mobilizamos todo o efetivo em casos de animais soltos, mas é fundamental uma atuação colaborativa entre empresa, sociedade, polícia e município”, disse Ana Gonçalves Caetano.
A concessionária reforçou que a responsabilidade legal pela guarda e confinamento de animais domésticos, inclusive os de grande porte, é dos tutores, e pediu o apoio da população para denunciar situações de negligência ou acionar a empresa ao identificar animais próximos à rodovia.
“Os casos são provocados pelo acesso irregular de equinos vindos da área urbana, em razão da falta de confinamento adequado por parte de seus tutores”, relatou Ana Gonçalves Caetano.
Em caso de animais na pista, a orientação é entrar em contato com a ViaPaulista pelo telefone 0800 001 1255 ou pelo WhatsApp (16) 3969-8491. A concessionária atua em parceria com a Polícia Rodoviária, Guarda Civil e Prefeitura e defende o reforço da fiscalização para reduzir os riscos à segurança viária.
