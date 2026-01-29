O mercado de trabalho formal em Franca terminou 2025 em queda. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o município registrou 61.213 admissões e 61.778 desligamentos, resultando em um saldo anual de 565 vagas com carteira assinada a menos. Os setores de Construção, Indústria e Serviços foram os principais responsáveis pelo resultado negativo.

Com esse desempenho, o estoque total de empregos formais na cidade caiu para 98.885 postos, indicando retração de 0,57% ao longo do ano. O cenário confirma um período de instabilidade no mercado local, marcado por oscilações mensais e perda de fôlego, especialmente na segunda metade de 2025.

Setor de Serviços lidera perdas de empregos em Franca

A análise por grandes setores econômicos indica que os Serviços foram os principais responsáveis pelo saldo anual em queda. Ao longo de 2025, o segmento registrou: