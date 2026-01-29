O mercado de trabalho formal em Franca terminou 2025 em queda. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o município registrou 61.213 admissões e 61.778 desligamentos, resultando em um saldo anual de 565 vagas com carteira assinada a menos. Os setores de Construção, Indústria e Serviços foram os principais responsáveis pelo resultado negativo.
Com esse desempenho, o estoque total de empregos formais na cidade caiu para 98.885 postos, indicando retração de 0,57% ao longo do ano. O cenário confirma um período de instabilidade no mercado local, marcado por oscilações mensais e perda de fôlego, especialmente na segunda metade de 2025.
Setor de Serviços lidera perdas de empregos em Franca
A análise por grandes setores econômicos indica que os Serviços foram os principais responsáveis pelo saldo anual em queda. Ao longo de 2025, o segmento registrou:
- Contratações: 21.904
- Demissões: 22.609
- Saldo: –705 vagas
- Queda: –1,70%
O setor, que concentra a maior parte dos empregos formais em Franca, teve dificuldade em manter o nível de contratações diante do volume de desligamentos, afetando diretamente o saldo geral do município.
Construção e Indústria também fecharam no vermelho
Outro destaque negativo foi a Construção Civil, que encerrou o ano com 2.640 admissões e 2.974 desligamentos, resultando em um saldo de 334 vagas fechadas, o que representa uma redução relativa de 11,33%, a maior entre todos os setores.
A Indústria, historicamente um dos pilares da economia de Franca, também registrou retração. Foram 15.918 admissões contra 16.057 desligamentos, com saldo negativo de 139 vagas, o que equivale a uma queda de 0,55% no estoque de empregos formais.
Os dados indicam um ano de ajustes no setor industrial, com maior concentração de demissões nos meses finais de 2025.
Comércio e agropecuária ajudam a conter perdas
Na contramão dos demais setores, o Comércio foi o principal responsável por conter perdas mais expressivas no mercado formal em 2025. O segmento encerrou o ano com:
- Contratações: 19.717 admissões
- Demissões: 19.155 desligamentos
- Saldo: +562 vagas
- Crescimento: 1,96%
Com menor peso absoluto, mas crescimento expressivo proporcionalmente, a Agropecuária também encerrou 2025 no azul. O setor registrou 1.034 admissões e 983 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 51 vagas, o que representa um crescimento relativo de 5,13%.
Apesar do número reduzido de postos, a agropecuária apresentou o melhor desempenho percentual do ano.
Oscilações ao longo do ano e perda de fôlego no fim
O gráfico de evolução mensal do saldo mostra que 2025 foi um ano de forte volatilidade, com meses positivos intercalados por quedas acentuadas. No segundo semestre, concentraram-se alguns dos piores resultados, incluindo saldos negativos expressivos que acabaram determinando o fechamento no vermelho.
Um exemplo do enfraquecimento do mercado de trabalho na reta final do ano foi dezembro. Franca registrou 4.176 admissões e 4.317 desligamentos, resultando em um saldo negativo de 141 vagas com carteira assinada. Com isso, o estoque de empregos formais na cidade caiu para 103.943 postos, uma variação mensal de 0,14% para baixo.
O desempenho do mercado de trabalho foi impactado principalmente pela Indústria, que concentrou a maior parte das perdas em dezembro. O setor registrou 780 contratações e 1.268 demissões, encerrando o mês com saldo negativo de 488 vagas, o que representou queda de 1,75% no estoque de empregos industriais. Tradicionalmente, as empresas do setor reduzem a folha salarial no fim do ano, período em que a demanda costuma ser menor.
A Construção Civil também terminou dezembro no vermelho, com saldo de 40 postos fechados, mantendo a trajetória de retração observada nos meses anteriores.
Comércio e Serviços registraram saldo positivo, ajudando a conter perdas ainda maiores. O comércio criou 224 vagas no mês, enquanto o setor de serviços abriu 122 postos formais, reflexo das contratações típicas do período de fim de ano. A Agropecuária também fechou dezembro no azul, com saldo positivo de 41 vagas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.