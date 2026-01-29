A sensação de insegurança tem tirado o sono de comerciantes e moradores do bairro Cidade Nova, em Franca. Apenas neste mês de janeiro, a loja infantil Trelelê, localizada na rua Álvaro Abranches, já foi alvo de três furtos. O último deles à loja foi na terça-feira, 27, e, até esta quinta-feira, 29, o comércio está sem energia, pois a proprietária afirma que não adianta colocar fios novos. “Não adianta mandar arrumar”.

Segundo a proprietária Taciana Borges, os crimes têm se repetido de forma frequente e violenta, sempre com danos à estrutura do imóvel. Grades são arrebentadas, portões forçados, e o criminoso tenta acessar a loja por diferentes pontos, inclusive pelo alçapão. “Não tem compensado mandar arrumar. Não temos segurança”, desabafou a comerciante, visivelmente abalada.

Ela relatou que, mesmo após os prejuízos, muitas vezes opta por não realizar os reparos imediatamente, justamente pelo medo de novos ataques. “Dessa última vez, estou sem energia até hoje. Não compensa arrumar agora. Vou esperar subir o muro, reforçar o portão, porque, do jeito que está, eles conseguem entrar”, explicou.