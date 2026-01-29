O mês de fevereiro no Sesc Franca, localizado na av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, promete ser um ponto de encontro entre o calor do verão e a alegria do Carnaval. A unidade preparou uma programação que valoriza a convivência e a ocupação dos espaços comuns, mantendo as portas abertas durante a folia.

Para quem vai passar o feriado na cidade, uma boa notícia: o Sesc Franca estará aberto na segunda-feira (16/02) e na terça-feira de Carnaval (17/02), das 9h às 21h30 e das 9h às 18h30, respectivamente (horário de feriado a conferir, geralmente segue fim de semana). A unidade fecha apenas na Quarta-feira de Cinzas (18/02).

A folia está garantida com apresentações gratuitas na praça, sempre às 17h: