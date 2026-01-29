O mês de fevereiro no Sesc Franca, localizado na av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, promete ser um ponto de encontro entre o calor do verão e a alegria do Carnaval. A unidade preparou uma programação que valoriza a convivência e a ocupação dos espaços comuns, mantendo as portas abertas durante a folia.
Para quem vai passar o feriado na cidade, uma boa notícia: o Sesc Franca estará aberto na segunda-feira (16/02) e na terça-feira de Carnaval (17/02), das 9h às 21h30 e das 9h às 18h30, respectivamente (horário de feriado a conferir, geralmente segue fim de semana). A unidade fecha apenas na Quarta-feira de Cinzas (18/02).
A folia está garantida com apresentações gratuitas na praça, sempre às 17h:
- Dia 14/02 (Sábado): Show Folia do Manuí.
- Dia 15/02 (Domingo): Espetáculo infantil Badulaque no Carnaval.
- Dia 16/02 (Segunda): Folia Solta! Carnaval das Crianças com Fio da Meada.
- Dia 17/02 (Terça): Bloco do Fubá e a animada Folia das Cores (com pó colorido) às 16h.
Além da música, haverá oficinas temáticas como a confecção de guarda-chuva de frevo e máscaras de papangu, além de bate-papos sobre redução de danos e autocuidado na festa.
Grandes shows e música
A agenda musical vai além das marchinhas. Já no dia 01/02 (domingo), às 17h, a banda Abacaxepa traz sua mistura de MPB e tropicalismo para a Convivência (grátis). No dia 08/02, é a vez de Bebé Pacheco.
A Academia da Berlinda, famosa por misturar cumbia, forró e surf music, se apresenta no Teatro no dia 27/02 (sexta), às 19h30. Para este show, os ingressos são pagos (R$ 15 credencial plena, R$ 25 meia e R$ 50 inteira).
