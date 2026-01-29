Uma ocorrência de desentendimento familiar mobilizou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 28, na rua Irmãos Antunes, no Jardim Maria Rosa, em Franca. A ação foi atendida pelos policiais CB PM Barbosa e SD PM De Lima, integrantes da 5ª Companhia da Polícia Militar, após acionamento de vizinhos que relataram uma briga de casal.
Por volta das 23h37, a equipe policial se deslocou até o endereço informado, onde foi recebida pelo investigado, um gerente de mercado de 36 anos, pela mulher, de 40 anos, e pela filha da mulher, de 18 anos.
No primeiro atendimento, ao ser questionado sobre o motivo da confusão, o homem afirmou que pretendia furar os pneus do veículo da companheira e, depois, colocaria fogo. Diante da situação, os policiais orientaram as partes, intermediaram o conflito e deixaram o local após acalmar os ânimos.
No entanto, cerca de uma hora depois, por volta de 00h30 desta quinta-feira, 29, a Polícia Militar foi novamente acionada, desta vez pela filha. Ao retornarem ao endereço, a mulher relatou que o marido, movido por ciúmes, exigia olhar em seu telefone celular e insistia para que ela abandonasse o emprego, já que ambos trabalham juntos em um supermercado.
Segundo a vítima, diante da recusa em atender às exigências, o homem se exaltou. Durante a discussão, que também envolveu um veículo adquirido com dinheiro dos dois, o investigado passou a ameaçar novamente furar os pneus e atear fogo no automóvel.
Ainda conforme o relato, o homem teria se apoderado de uma faca e de um canivete, utilizando os objetos para riscar o veículo, não causando danos maiores porque a mulher tentou contê-lo, segurando-o pela camisa. Nesse momento, os dois caíram ao chão.
A filha tentou intervir para proteger a mãe, colocando-se entre os dois, ocasião em que foi empurrada pelo padrasto.
Diante dos fatos, todas as partes foram conduzidas ao Plantão Policial para o registro da ocorrência e apuração dos fatos.
Em depoimento, as vítimas deixaram claro que não houve ameaças diretas nem agressões físicas contra elas, informação registrada oficialmente na ocorrência.
