Uma ocorrência de desentendimento familiar mobilizou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 28, na rua Irmãos Antunes, no Jardim Maria Rosa, em Franca. A ação foi atendida pelos policiais CB PM Barbosa e SD PM De Lima, integrantes da 5ª Companhia da Polícia Militar, após acionamento de vizinhos que relataram uma briga de casal.

Por volta das 23h37, a equipe policial se deslocou até o endereço informado, onde foi recebida pelo investigado, um gerente de mercado de 36 anos, pela mulher, de 40 anos, e pela filha da mulher, de 18 anos.

No primeiro atendimento, ao ser questionado sobre o motivo da confusão, o homem afirmou que pretendia furar os pneus do veículo da companheira e, depois, colocaria fogo. Diante da situação, os policiais orientaram as partes, intermediaram o conflito e deixaram o local após acalmar os ânimos.