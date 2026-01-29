Um morador de Franca pede ajuda da população para localizar seu carro, um Chevrolet Kadett, de cor prata, que foi furtado na madrugada desta quinta-feira, 29. O crime ocorreu na rua Paulo Francisco Queirós Arruda, nas imediações de uma pista de skate, no Jardim Redentor.
Uma câmera de segurança de um imóvel vizinho registrou a ação. As imagens mostraram um homem encapuzado se aproximando do veículo, que estava estacionado na rua. Ele abriu o capô e, em seguida, conseguiu destravar o carro e entrar.
Aparentemente, sem conseguir ligar o automóvel, o criminoso levou o carro empurrando.
A placa do Chevrolet Kadett prata furtado é JKV4G17.
Quem viu o veículo ou tem informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia).
As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
