29 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Ladrão tenta ligar carro, desiste e o furta empurrando em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Chevrolet Kadett furtado, de cor prata, placa JKV4G17
Chevrolet Kadett furtado, de cor prata, placa JKV4G17

Um morador de Franca pede ajuda da população para localizar seu carro, um Chevrolet Kadett, de cor prata, que foi furtado na madrugada desta quinta-feira, 29. O crime ocorreu na rua Paulo Francisco Queirós Arruda, nas imediações de uma pista de skate, no Jardim Redentor.

Uma câmera de segurança de um imóvel vizinho registrou a ação. As imagens mostraram um homem encapuzado se aproximando do veículo, que estava estacionado na rua. Ele abriu o capô e, em seguida, conseguiu destravar o carro e entrar.

Aparentemente, sem conseguir ligar o automóvel, o criminoso levou o carro empurrando.

A placa do Chevrolet Kadett prata furtado é JKV4G17.

Quem viu o veículo ou tem informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia).

As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários