O primeiro Arrastão da Dengue deste ano em Franca será neste sábado, 31, a partir das 8h. Após um 2025 com mais de 6 mil casos da doença, a Prefeitura inicia o ano tomando medidas contra o mosquito transmissor do vírus.
Os bairros que vão receber o arrastão são o Jardim Palmeiras, o Residencial Júlio D'Elia e o Jardim Anita. A ação tem caráter preventivo e educativo, com objetivo de redução dos ambientes com água parada, conscientização da população e a eliminação dos focos do mosquito da dengue.
"Estamos iniciando um período de chuva e calor intenso. É um momento de unirmos forças e continuarmos essa parceria público-privado e até mesmo com a população. Precisamos muito do apoio da população. Se cada um fizer sua parte na sua casa, tenho certeza de que conseguimos eliminar 80% dos criadouros do mosquito", disse a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas.
Os números de dengue em Franca
Foram 6.048 casos positivos de dengue em Franca em 2025. Desses casos, foram confirmados quatro óbitos.
Em relação a 2024, os números tiveram uma queda considerável. No ano anterior, foram 9.432 casos positivos - 35,9% a mais do que os números de 2025 -, com 20 óbitos confirmados - 80% mais mortes que em 2025.
Em 2026, já são 99 casos positivos de dengue, sem nenhum óbito até o momento.
"É importante que as pessoas dos bairros que receberão o Arrastão deem uma olhada nas suas casas. Todos os objetos que possam juntar água, que é o criadouro do mosquito da dengue, que coloquem esses objetos dentro de um saco plástico, deixe nas calçadas, que a nossa equipe vai estar passando e recolhendo", completou a secretária.
Vacinação
A vacina da dengue está disponível em todas as unidades de saúde para crianças e adolescentes, na faixa de idade de 10 aos 14 anos.
O número de vacinação de 2025 atingiu 5.068, sendo primeira dose 3.159 e segunda dose 1.909 vacinas aplicadas. Em 2026, são 298 doses aplicadas na primeira e 151 na segunda dose.
O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de três meses.
