O primeiro Arrastão da Dengue deste ano em Franca será neste sábado, 31, a partir das 8h. Após um 2025 com mais de 6 mil casos da doença, a Prefeitura inicia o ano tomando medidas contra o mosquito transmissor do vírus.

Os bairros que vão receber o arrastão são o Jardim Palmeiras, o Residencial Júlio D'Elia e o Jardim Anita. A ação tem caráter preventivo e educativo, com objetivo de redução dos ambientes com água parada, conscientização da população e a eliminação dos focos do mosquito da dengue.

"Estamos iniciando um período de chuva e calor intenso. É um momento de unirmos forças e continuarmos essa parceria público-privado e até mesmo com a população. Precisamos muito do apoio da população. Se cada um fizer sua parte na sua casa, tenho certeza de que conseguimos eliminar 80% dos criadouros do mosquito", disse a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas.

Os números de dengue em Franca