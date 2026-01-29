A Prefeitura de Franca deve lançar, na próxima semana, um novo edital de licitação para definir a empresa responsável pela realização da parte artística da Expoagro Franca 2026, marcada para acontecer entre 14 e 24 de maio. A medida ocorre após duas tentativas frustradas de contratação, por meio de processos licitatórios que fracassaram.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o edital está em fase final de elaboração e deve ser publicado na primeira semana de fevereiro. Apesar do prazo considerado curto até a data do evento, a administração municipal acredita que ainda há tempo suficiente para atrair empresas interessadas e garantir a realização da festa, incluindo a programação de shows.
Até o momento, a Prefeitura não confirmou se as regras do novo edital seguirão o mesmo modelo adotado anteriormente ou se haverá mudanças nas exigências para os interessados. O formato definitivo só será conhecido após a divulgação oficial do documento.
Exigências dos editais anteriores
As licitações realizadas anteriormente previa que a empresa vencedora ficaria responsável por promover no mínimo cinco shows artísticos, sendo dois com entrada gratuita e um de caráter ecumênico. Também era permitida a exploração comercial de camarotes, arquibancadas, áreas VIP, bares e parque de diversões.
O valor máximo autorizado para o ingresso da pista era de R$ 30, acima do praticado na edição de 2024, quando o preço foi fixado em R$ 20.
O lance mínimo estipulado pela Prefeitura para a licitação foi no valor de R$ 279.903 - e vencia a empresa que ofertar maior valor.
