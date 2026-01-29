A Prefeitura de Franca deve lançar, na próxima semana, um novo edital de licitação para definir a empresa responsável pela realização da parte artística da Expoagro Franca 2026, marcada para acontecer entre 14 e 24 de maio. A medida ocorre após duas tentativas frustradas de contratação, por meio de processos licitatórios que fracassaram.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o edital está em fase final de elaboração e deve ser publicado na primeira semana de fevereiro. Apesar do prazo considerado curto até a data do evento, a administração municipal acredita que ainda há tempo suficiente para atrair empresas interessadas e garantir a realização da festa, incluindo a programação de shows.

Até o momento, a Prefeitura não confirmou se as regras do novo edital seguirão o mesmo modelo adotado anteriormente ou se haverá mudanças nas exigências para os interessados. O formato definitivo só será conhecido após a divulgação oficial do documento.

Exigências dos editais anteriores