Cerca de 50 quilos de maconha, 48 litros de lança-perfume e porções de cocaína prontas para venda foram apreendidos pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca durante uma grande operação policial realizada na manhã dessa quarta-feira, 28, em uma chácara no condomínio Vale dos Esquilos, no Jardim Aeroporto IV.

O local funcionava como uma “casa bomba”, usada por uma organização criminosa para armazenar entorpecentes e armas longe dos pontos de venda. Nesta quinta-feira, 29, a Polícia Civil confirmou o volume total do material apreendido e a situação dos animais encontrados na propriedade.

Segundo a Polícia Civil, o local funcionava como uma chamada “casa bomba”, termo utilizado para definir imóveis usados exclusivamente para guardar grandes quantidades de drogas e materiais ligados ao tráfico, longe dos pontos de venda, justamente para dificultar a ação policial.

Investigação longa e trabalho minucioso