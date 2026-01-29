Um ladrão foi perseguido por um jovem após furtar uma bicicleta no bairro Vila Real, região sul de Franca, na manhã dessa quarta-feira, 28. O furto ocorreu próximo das 11h, enquanto um morador estava na residência.
Segundo o apurado, o criminoso colocou uma escada no terreno vizinho à residência, pulou o muro e entrou em uma horta localizada ao lado da casa. Em seguida, ele conseguiu acessar o interior do imóvel.
No momento do crime, o irmão do dono da bicicleta estava na sala, com as portas fechadas. O suspeito aproveitou a situação para pegar a bicicleta, abrir o portão e fugir correndo.
Ao perceber o furto, um jovem tentou correr atrás do ladrão, utilizando um cabo de vassoura, na tentativa de recuperar a bicicleta. Câmeras de segurança registraram o criminoso fugindo. Mas, apesar da perseguição, o ladrão conseguiu fugir.
A vítima, um adolescente de 17 anos, relatou que a bike era o seu principal meio de locomoção. "A bicicleta que eu usava pra tudo. Única coisa que eu tinha para me locomover para outros lugares. Eu comprei ela no Mercado Livre por um preço e fui montando com peças caras. Hoje em dia, vale uns R$ 2.500,00", afirmou o jovem.
Informações que possam contribuir para a identificação do autor podem ser repassadas à polícia pelo telefone 190. Imagens de câmeras de segurança registraram o rosto do criminoso, o que deve auxiliar nas investigações.
