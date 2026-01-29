Um ladrão foi perseguido por um jovem após furtar uma bicicleta no bairro Vila Real, região sul de Franca, na manhã dessa quarta-feira, 28. O furto ocorreu próximo das 11h, enquanto um morador estava na residência.

Segundo o apurado, o criminoso colocou uma escada no terreno vizinho à residência, pulou o muro e entrou em uma horta localizada ao lado da casa. Em seguida, ele conseguiu acessar o interior do imóvel.

No momento do crime, o irmão do dono da bicicleta estava na sala, com as portas fechadas. O suspeito aproveitou a situação para pegar a bicicleta, abrir o portão e fugir correndo.