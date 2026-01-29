O Bazar de Espelhos da Group Royalle acontece a partir desta sexta-feira, 30, em Franca, com variedades de espelhos e quadros com grandes descontos para todos os clientes.

Em agosto de 2025 surgia o Bazar de Espelhos da Group Royalle. A ideia inicial era dar destino a espelhos com pequenas avarias estéticas, comuns no processo produtivo, iniciativa essa que ganhou força entre as pessoas em Franca.

Em 2026, a nova edição do Bazar de Espelhos da Group Royalle promete receber um grande público, isso porque, nas últimas edições, o público chegou mais cedo e fizeram fila na porta, até mesmo com ideias de “acampar” para garantirem seus produtos.

A nova edição deve oferecer, além dos espelhos com avarias, espelhos novos, sem quaisquer avarias, com valores promocionais. Neste ano, o evento ocorre na sexta-feira, das 9h às 18h, no sábado, das 9h às 15h e no domingo, das 9h às 13h, na rua Joaquim Spereta, 830, no bairro São Joaquim.

Novidade no bazar: quadros!

A fabricação de quadros é a grande novidade dessa nova edição do Bazar de Espelhos da Group Royalle. Com um banco de imagens exclusivo, os clientes poderão escolher a ilustração que desejam e produzir seus quadros diretamente na unidade física. A novidade em dobro é que os quadros não serão somente exclusividade do bazar e poderão ser adquiridos até mesmo fora deste período.

Para este final de semana, a quantidade de quadros será limitada, fazendo com que os modelos presentes no bazar sejam exclusivos.

Os quadros contam com vidro, impressão de alta qualidade e molduras em variadas cores. O objetivo da iniciativa é levar arte, design e significado em cada entrega, ampliando as possibilidade de quem deseja revestir e valorizar seus espaços.

Sobre a Group Royalle

Nascida do empreendedorismo de dois irmãos apaixonados por arquitetura e design, a Group Royalle surgiu a partir da identificação de uma carência no e-commerce por espelhos de design, especialmente os modelos jateados com LED, que foram grande sensação a partir de 2022.

Pioneira na região e referência no e-commerce, a Group Royalle está ampliando a sua atuação em nível nacional, atendendo mercados B2B e B2C, além das vendas presenciais em Franca e região.

O propósito da empresa é levar sofisticação, qualidade e significado aos lares. Para a Group Royalle, cada ambiente deve refletir bem-estar e identidade e isso é possível com os produtos da empresa.