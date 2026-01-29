A pauta de reivindicações do Sindserv (Sindicato dos Servidores Pùblicos Municipais) de Franca para a data-base de 1º de março de 2026 propõe reajuste salarial total de 9,9%, ampliação de benefícios econômicos, redução gradual da jornada de trabalho e avanços em carreira e gestão pública. O documento foi formalizado no último dia 21 e assinado pelo presidente do sindicato, Samuel Andrade Gomide.

No campo salarial, o sindicato reivindica a revisão anual pelo INPC de 3,9%, referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de 6% de aumento real sobre os vencimentos. A proposta também prevê adequação imediata ao piso salarial nacional de cada categoria representada.

Entre os benefícios econômicos, o Sindserv solicita que o cartão-alimentação passe a ter valor mensal equivalente a um salário mínimo, com pagamento integral para servidores com duplo vínculo e sem desconto nos primeiros 15 dias de afastamento médico. Já o cartão-refeição teria valor de R$ 20 por dia trabalhado.