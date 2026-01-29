Dois indivíduos armados assaltaram o Posto Cinquentão, em Miguelópólis, na noite dessa quarta-feira, 28, e fugiram após levar dinheiro do caixa e do frentista.
De acordo com informações da polícia, os suspeitos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta preta. Ambos usavam blusas pretas e, ao pararem no local, o passageiro desembarcou portando uma arma de fogo.
Câmeras de segurança registraram toda a ação. O assaltante conduziu o frentista para o interior da loja de conveniência, onde ordenou que a vítima deitasse no chão e não olhasse para seu rosto. Em seguida, exigiu o dinheiro do caixa e também o valor que o trabalhador tinha em sua posse.
Ao todo, foram levados cerca de R$ 500 em dinheiro. Após o crime, os autores fugiram em direção ao bairro Sapolândia, tomando rumo desconhecido.
A Polícia Militar realizou patrulhamento na região, mas os suspeitos não foram localizados. Um boletim de ocorrência foi elaborado, e a vítima foi orientada a comparecer à delegacia de Polícia Civil para o registro formal dos fatos.
