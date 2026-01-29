A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizou, na manhã de quarta-feira, 28, uma grande operação de combate ao tráfico de drogas em Franca. A ação resultou na prisão de quatro adultos, na apreensão de dois adolescentes e no recolhimento de armamento e entorpecentes em diferentes regiões da cidade.
O foco principal da ofensiva foi o Condomínio Dom Pedro, na avenida Dom Pedro I. O local já era monitorado pela Polícia Civil por abrigar pontos de venda de drogas próximos a escolas e centros de assistência social.
A operação mobilizou unidades especializadas como o GOE, DIG, DDM, SIG e o Canil da Delegacia Seccional. O cão farejador Zuk foi fundamental na localização dos materiais ilícitos durante o cumprimento dos mandados.
Prisões e apreensões no Condomínio Dom Pedro
No condomínio, um homem de 38 anos foi preso com cocaína, R$ 543 e anotações do tráfico. Em outro ponto, um jovem de 24 anos confessou o crime após ser flagrado com porções de cocaína e R$ 562.
Um homem de 29 anos também foi detido por porte ilegal de arma de fogo ao esconder um revólver calibre .32 e R$ 3.800. Ele pagou fiança e responderá em liberdade.
Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos com 71 papelotes de cocaína, crack, maconha e uma balança. Ambos foram encaminhados ao NAI (Núcleo de Atendimento Inicial).
Drogas sintéticas no Jardim Vera Cruz III
A ofensiva se estendeu ao Jardim Vera Cruz III, onde um homem de 22 anos foi preso. Na residência, a polícia localizou um inventário variado de substâncias, incluindo drogas sintéticas.
Foram apreendidos haxixe dry, ecstasy, LSD, cogumelos, além de cocaína e maconha. Um iPhone 11, utilizado para a atividade criminosa, também foi recolhido pelos agentes da Dise.
Próximos passos
Os quatro adultos presos permanecem à disposição da Justiça e aguardam a audiência de custódia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar novos suspeitos.
O objetivo agora é desarticular completamente os núcleos de distribuição que operam nos condomínios e bairros periféricos de Franca, reforçando a segurança nas áreas escolares.
