A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizou, na manhã de quarta-feira, 28, uma grande operação de combate ao tráfico de drogas em Franca. A ação resultou na prisão de quatro adultos, na apreensão de dois adolescentes e no recolhimento de armamento e entorpecentes em diferentes regiões da cidade.

O foco principal da ofensiva foi o Condomínio Dom Pedro, na avenida Dom Pedro I. O local já era monitorado pela Polícia Civil por abrigar pontos de venda de drogas próximos a escolas e centros de assistência social.

A operação mobilizou unidades especializadas como o GOE, DIG, DDM, SIG e o Canil da Delegacia Seccional. O cão farejador Zuk foi fundamental na localização dos materiais ilícitos durante o cumprimento dos mandados.

Prisões e apreensões no Condomínio Dom Pedro