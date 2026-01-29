Um homem condenado por tráfico de drogas foi capturado pela polícia no bairro Jardim Guanabara, em Franca, nesta quinta-feira, 29, após a equipe tomar conhecimento de um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi localizado em frente à própria residência e acabou preso após a confirmação da ordem judicial.

De acordo com as informações, os policiais realizaram a abordagem do homem, mas, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do suspeito no Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi confirmada uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o registro, o homem foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão, a serem cumpridos em regime fechado. Diante da confirmação do mandado judicial, foi solicitado apoio para a condução do preso.