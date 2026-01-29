O programa Caminho para o Emprego está com 75 vagas abertas para cursos gratuitos voltados à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho em Franca. As formações abrangem áreas com alta demanda, como gastronomia, estética, tecnologia e administração.
As aulas serão ministradas em diferentes locais, como a Escola Municipal Profissionalizante, a Sala de Informática da Rodoviária e o Senai.
Confira as oportunidades disponíveis:
Gastronomia e Beleza
(Inscrições na Escola Municipal Profissionalizante)
- Pizzaiolo (11 vagas): Aulas de 02/02 a 13/05 (tarde). Requisito: 18+ e Fundamental completo.
- Auxiliar de Cozinha (17 vagas): Aulas de 02/02 a 03/07 (manhã). Requisito: 18+ e Fundamental completo.
- Depilador (15 vagas): Aulas de 04/02 a 19/05 (tarde). Conteúdo inclui técnicas com cera e biossegurança.
Tecnologia e Informática
(Aulas na Rodoviária)
- Microsoft Office Specialist Associate (6 vagas): Aulas de 09/02 a 28/04 (tarde). Requisito: 16+ e Fundamental completo.
- Programação em Python (14 vagas): Aulas de 11/02 a 16/04 (tarde). Requisito: 16+, Fundamental completo e conhecimentos prévios na área.
Administrativo
- Auxiliar Administrativo (3 vagas): Aulas no Senai de 10/02 a 09/04 (tarde).
- Imersão em Administração (9 vagas - online): Aulas aos sábados de manhã, de 21/02 a 21/03. Requisito: 16+ e conhecimentos básicos em finanças/cadastro.
Como se inscrever
Para os cursos de Pizzaiolo, Auxiliar de Cozinha e Depilador, as inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante (rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, Centro). É necessário levar RG, CPF e comprovante de endereço recente.
Para os demais cursos, recomenda-se entrar em contato pelo telefone (16) 3706-6590 para confirmar o local de inscrição.
