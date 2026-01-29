O programa Caminho para o Emprego está com 75 vagas abertas para cursos gratuitos voltados à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho em Franca. As formações abrangem áreas com alta demanda, como gastronomia, estética, tecnologia e administração.

As aulas serão ministradas em diferentes locais, como a Escola Municipal Profissionalizante, a Sala de Informática da Rodoviária e o Senai.

Confira as oportunidades disponíveis:

Gastronomia e Beleza

(Inscrições na Escola Municipal Profissionalizante)