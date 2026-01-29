Empreendedores interessados em atuar no Terminal Rodoviário “Antônio Pereira Lima”, no Residencial Baldassari, em Franca, podem participar do processo de licitação para a concessão de boxes comerciais. O procedimento é conduzido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e ocorre na modalidade de concorrência eletrônica.

A disputa é voltada exclusivamente a pessoas jurídicas e prevê a ocupação de espaços destinados a atividades comerciais, incluindo boxes e um depósito. Ao todo, estão disponíveis 13 espaços, sendo a maioria formada por boxes comerciais.

O prazo para envio das propostas vai até 9h30 do dia 20 de fevereiro, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas. A abertura das propostas e o início da fase de lances estão programados para 9h31 do mesmo dia, na própria plataforma.