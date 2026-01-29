Empreendedores interessados em atuar no Terminal Rodoviário “Antônio Pereira Lima”, no Residencial Baldassari, em Franca, podem participar do processo de licitação para a concessão de boxes comerciais. O procedimento é conduzido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e ocorre na modalidade de concorrência eletrônica.
A disputa é voltada exclusivamente a pessoas jurídicas e prevê a ocupação de espaços destinados a atividades comerciais, incluindo boxes e um depósito. Ao todo, estão disponíveis 13 espaços, sendo a maioria formada por boxes comerciais.
O prazo para envio das propostas vai até 9h30 do dia 20 de fevereiro, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas. A abertura das propostas e o início da fase de lances estão programados para 9h31 do mesmo dia, na própria plataforma.
Para participar, é necessário que o interessado esteja previamente credenciado no sistema e encaminhe a proposta dentro do prazo estipulado. A definição do tipo de atividade comercial a ser exercida em cada espaço ficará a cargo do licitante, desde que respeitadas as regras previstas no edital - clicando aqui.
Os valores iniciais de concessão partem de R$ 501,90 para o depósito 4. Já os boxes comerciais têm valores que variam entre R$ 506,26 e R$ 1.991,14, conforme a metragem de cada unidade.
