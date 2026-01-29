Os serviços de tapa-buracos seguem em ritmo acelerado em Franca. Ao longo desta semana, mais de 30 bairros receberam melhorias no pavimento, com atuação simultânea de cinco equipes da Secretaria de Infraestrutura em ruas e avenidas de diferentes regiões.

Na quarta-feira, 28, o cronograma concentrou intervenções em 11 pontos. As frentes de trabalho passaram por vias como a avenida Antônio Rodrigues Neto, na Vila Nossa Senhora das Graças, e a avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, no Jardim Tropical. Também foram atendidas ruas do Residencial São Jerônimo, Prolongamento do Jardim Lima, Palestina, Zelinda, Jardim Adelinha, Jardim Bonsucesso, Jardim Antônio Petráglia, além do Centro e do próprio Jardim Tropical.

De acordo com a Prefeitura, a manutenção é realizada conforme a demanda registrada pelos moradores.