O Sesi Franca Basquete perdeu para o Pinheiros, por 82 a 79, na noite desta quarta-feira, 28, no ginásio Villaboim, em São Paulo (SP), pelas semifinais da Copa Super 8. Com o resultado, a equipe francana é eliminada da decisão do torneio.
A final entre Pinheiros e Minas será neste sábado, 31, às 17h, em São Paulo.
O jogo foi bastante equilibrado. Gregate abriu o placar para o Pinheiros, que logo em seguida fez mais dois pontos, abrindo 4 a 0. Georginho respondeu com uma bola de três pontos, empatando a partida. O primeiro quarto terminou com Franca na frente por 17 a 16. O Pinheiros deu o troco no segundo período, vencendo por 30 a 27 e indo para o intervalo com a vantagem de 46 a 44.
O terceiro período foi favorável ao time de Franca, que chegou a abrir nove pontos de diferença, mas, após um pedido de tempo de Gustavinho de Conti, o time de São Paulo reagiu, cortando a diferença. O Franca venceu o quarto por 16 a 14, com o placar geral apontando 60 a 60.
Nesse momento, Helinho Garcia lançou Lucas Dias em quadra, mesmo ele ainda estando em fase de recuperação de uma lesão no tornozelo. O pivô Felício, que também se recupera de uma lesão, já havia entrado em quadra no primeiro tempo.
Tudo ficou para o último quarto, com a partida voltando ao equilíbrio inicial, com as duas equipes disputando a vaga na final do torneio ponto a ponto. Nos instantes finais, o Pinheiros abriu três pontos de vantagem. O Franca tentou empatar com duas cestas de três pontos com David Jackson, mas as bolas não caíram, e o Pinheiros ficou com a vaga inédita.
Georginho foi o cestinha da partida, com 24 pontos, pelo Franca. O destaque do Pinheiros na pontuação foi Sloan, com 22 pontos.
