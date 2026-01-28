O Sesi Franca Basquete perdeu para o Pinheiros, por 82 a 79, na noite desta quarta-feira, 28, no ginásio Villaboim, em São Paulo (SP), pelas semifinais da Copa Super 8. Com o resultado, a equipe francana é eliminada da decisão do torneio.

A final entre Pinheiros e Minas será neste sábado, 31, às 17h, em São Paulo.

O jogo foi bastante equilibrado. Gregate abriu o placar para o Pinheiros, que logo em seguida fez mais dois pontos, abrindo 4 a 0. Georginho respondeu com uma bola de três pontos, empatando a partida. O primeiro quarto terminou com Franca na frente por 17 a 16. O Pinheiros deu o troco no segundo período, vencendo por 30 a 27 e indo para o intervalo com a vantagem de 46 a 44.