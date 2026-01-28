A Francana perdeu para a Itapirense, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 28, no estádio “Coronel Francisco Vieira”, em Itapira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Série A3. Com o resultado, a Veterana tem duas derrotas na competição.
A Veterana começou melhor o jogo e, logo aos quatro minutos, Marquinhos Bento perdeu uma chance ao acertar a trave direita do goleiro João Stein. Ele aproveitou uma sobra dentro da área, escolheu o canto, mas perdeu a chance de abrir o placar. Aos 18 minutos, a Francana teve outra chance. Bruno Pereira, de calcanhar, deixou Tico sozinho dentro da área, mas o lateral esquerdo chutou para fora.
Aos poucos, o time de Itapira foi se soltando no jogo, com duas chances seguidas, logo após a parada para hidratação. Aos 45 minutos, perdeu grande chance com Caveira, que, sozinho na entrada da área, chutou fraco para defesa fácil do goleiro esmeraldino Wesley.
A Itapirense voltou melhor do intervalo e, aos 9 minutos, abriu o placar através de João Vitor. O atacante ganhou da defesa da Francana e driblou o goleiro Wesley para marcar.
A equipe da casa seguia bem no jogo e, aos 38 minutos, fez o segundo gol através de Marcos, depois que João Vitor cabeceou em cima do goleiro Wesley, que soltou a bola para o atacante aproveitar a chance. A Francana demonstrou cansaço no final da partida e não conseguiu a reação.
A Francana volta a jogar pela A3 neste sábado, 31, contra o XV de Jaú, em Jaú.
