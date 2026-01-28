Um grave acidente deixou uma pessoa ferida após o carro em que ela estava despencar sobre a linha férrea, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Ituverava, na tarde desta terça-feira, 27.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo Honda HR-V, de cor preta, seguia no sentido Ribeirão Preto–Ituverava quando um dos pneus estourou. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu sobre a linha do trem, de uma altura aproximada de 30 metros.

O acidente aconteceu por volta das 15h30. As equipes da Defesa Civil de Ituverava foram acionadas para apoiar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária no atendimento da ocorrência, registrada no km 406.