Um grave acidente deixou uma pessoa ferida após o carro em que ela estava despencar sobre a linha férrea, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Ituverava, na tarde desta terça-feira, 27.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo Honda HR-V, de cor preta, seguia no sentido Ribeirão Preto–Ituverava quando um dos pneus estourou. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu sobre a linha do trem, de uma altura aproximada de 30 metros.
O acidente aconteceu por volta das 15h30. As equipes da Defesa Civil de Ituverava foram acionadas para apoiar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária no atendimento da ocorrência, registrada no km 406.
O condutor, de 70 anos, morador de Ribeirão Preto, foi retirado do veículo pelas equipes de resgate. Apesar da gravidade do acidente, ele estava consciente e orientado no momento do atendimento, mas o estado de saúde foi considerado delicado.
Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pela concessionária da rodovia à Santa Casa de Ituverava, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A Polícia Rodoviária Estadual acompanhou a ocorrência, e as causas do acidente serão apuradas.
