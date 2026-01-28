28 de janeiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

Polícia apreende mais de 41 kg de drogas na Fábio Talarico

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Drogas apreendidas dentro de veículo na rodovia Fábio Talarico
Drogas apreendidas dentro de veículo na rodovia Fábio Talarico

Um homem de 32 anos foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado transportando mais de 41 quilos de entorpecentes na rodovia Fábio Talarico, entre os municípios de Ipuã e São Joaquim da Barra, na região de Franca, no fim da noite desta terça-feira, 27.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe formada pelos cabos Campos e Costa Santos realizava patrulhamento preventivo quando avistou o motorista de uma Volkswagen Saveiro fazendo uma ultrapassagem em local proibido, na altura do km 96.

Diante da infração, os policiais fizeram o acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem. Durante a vistoria, localizaram pouco mais de 41 quilos de drogas, entre crack e cocaína, escondidos na lataria do automóvel, entre a porta e a caixa de roda traseira.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto, onde a ocorrência foi registrada e o auto de prisão em flagrante lavrado.

Após os procedimentos legais, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. As drogas e o veículo foram apreendidos e serão encaminhados para investigação.

