Um homem de 32 anos foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado transportando mais de 41 quilos de entorpecentes na rodovia Fábio Talarico, entre os municípios de Ipuã e São Joaquim da Barra, na região de Franca, no fim da noite desta terça-feira, 27.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe formada pelos cabos Campos e Costa Santos realizava patrulhamento preventivo quando avistou o motorista de uma Volkswagen Saveiro fazendo uma ultrapassagem em local proibido, na altura do km 96.

Diante da infração, os policiais fizeram o acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem. Durante a vistoria, localizaram pouco mais de 41 quilos de drogas, entre crack e cocaína, escondidos na lataria do automóvel, entre a porta e a caixa de roda traseira.