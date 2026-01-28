O Sesc Franca foi premiado pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) 2025, na categoria “Obra de Arquitetura em São Paulo”. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 28. A premiação reconhece a excelência do projeto arquitetônico da nova unidade, destacando a qualidade técnica e estética da obra, além de seu impacto cultural, social e urbano para Franca e região.
O projeto arquitetônico da unidade francana foi desenvolvido pelo Consórcio SIAA Apiacás, composto pelos arquitetos Anderson Freitas, Bruno Salvador, César Shundi e Pedro Barros. O projeto foi selecionado em concurso promovido pelo Sesc São Paulo em 2013 e a unidade foi inaugurada no dia 28 de novembro de 2024, no aniversário de 200 anos da cidade.
Além do Sesc Franca, foram premiados o Memorial Brumadinho, projeto de Gustavo Penna que homenageia as vítimas da tragédia de 2019; o Teatro de Container, na categoria Resistência Urbana; e o escritório Teuba Arquitetura, por sua trajetória.
Criada há quase 70 anos, a APCA é considerada a mais tradicional premiação cultural do país. Os vencedores são definidos anualmente por um júri composto por críticos de arte, jornalistas e profissionais da área cultural, que avaliam obras e iniciativas de destaque ao longo do ano.
A cerimônia de entrega dos troféus está prevista para maio deste ano, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.
