O caminhão de coleta de lixo, que atingiu cinco carros estacionados na avenida Nelson Presotto, próximo ao Sesc Franca, no bairro São José, em Franca, na terça-feira, 27, trafegou na contramão momentos antes do acidente. Apesar dos danos materiais de grandes proporções, não houve vítimas.

Imagem de câmera de segurança mostra que o caminhão descia a avenida de mão dupla, Nelson Presotto, no sentido do Estádio Municipal "Lanchão" à avenida Alonso y Alonso. O veículo pesado acessa normalmente a rua Paulo César Pacheco, na contramão, aparentemente para fazer a coleta de lixo, às 10h42m10s.

O caminhão permanece na via por 1m10s, quando a imagem mostra ele voltando de ré para a avenida Nelson Presotto, às 10h43m20s.