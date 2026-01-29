O caminhão de coleta de lixo, que atingiu cinco carros estacionados na avenida Nelson Presotto, próximo ao Sesc Franca, no bairro São José, em Franca, na terça-feira, 27, trafegou na contramão momentos antes do acidente. Apesar dos danos materiais de grandes proporções, não houve vítimas.
Imagem de câmera de segurança mostra que o caminhão descia a avenida de mão dupla, Nelson Presotto, no sentido do Estádio Municipal "Lanchão" à avenida Alonso y Alonso. O veículo pesado acessa normalmente a rua Paulo César Pacheco, na contramão, aparentemente para fazer a coleta de lixo, às 10h42m10s.
O caminhão permanece na via por 1m10s, quando a imagem mostra ele voltando de ré para a avenida Nelson Presotto, às 10h43m20s.
Nesse momento, o motorista tenta uma manobra na esquina das duas vias em um trecho de subida íngrime para voltar à direção original, ou seja, rumo ao "Lanchão". Neste momento, o caminhão começa a descer de ré desgovernado, atingindo cinco carros estacionados na Nelson Presotto, próximos ao Sesc. O motorista joga o veículo de um lado para o outro até conseguir pará-lo a poucos metros da avenida Alonso y Alonso, que margeia o córrego Cubatão, às 10h43m50s.
Entre o momento em que o motorista perde o controle até conseguir parar o caminhão, se passam 30 segundos, tempo suficiente para danificar cinco veículos: Chevrolet Corsa; Fiat Mille; Renault Logan; Jeep Compass; e Nissan Kicks.
No mesmo dia do acidente, a empresa responsável pelo serviço na cidade comunicou que instalou investigação para apurar os fatos e que providenciará suporte aos proprietários dos veículos danificados envolvidos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.