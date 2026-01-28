As chuvas em Franca foram o assunto principal do fim da manhã e início de tarde desta quarta-feira, 28, após alagamentos e queda de árvores registradas.

Segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), até as 14h20, foram registrados 39,4 milímetros de chuva. Pela cidade, árvores caíram, sacos cheios de lixo se espalharam pelas avenidas.

Locais como as avenidas São Vicente, Major Nicácio e Chafic Facury registraram alagamento e dificuldade para o trânsito de veículos.