As chuvas em Franca foram o assunto principal do fim da manhã e início de tarde desta quarta-feira, 28, após alagamentos e queda de árvores registradas.
Segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), até as 14h20, foram registrados 39,4 milímetros de chuva. Pela cidade, árvores caíram, sacos cheios de lixo se espalharam pelas avenidas.
Locais como as avenidas São Vicente, Major Nicácio e Chafic Facury registraram alagamento e dificuldade para o trânsito de veículos.
Na avenida Champagnat, uma árvore caiu e interditou a via, exigindo presença do Corpo de Bombeiros. Ao chegar ao local, a companhia começou os procedimentos para remoção da árvore, porém, veículos buscaram passar por cima dos canteiros e houve registro de danos em alguns desses veículos.
A Prefeitura de Franca informou que a Defesa Civil foi acionada.
"A Defesa Civil informa que devido às fortes chuvas e ventos registrados no início da tarde desta quarta-feira, foi registrada queda de uma árvore de grande porte na avenida Champagnat, na pista sentido bairro. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura estão no local para o corte e retirada dos materiais. Uma árvore de pequeno porte caiu na avenida Ismael Alonso y Alonso. As precipitações causaram aumento do volume de água nos córregos Cubatão e Espraiado, sem transbordamentos. Na avenida São Vicente foram registrados alagamentos."
A Prefeitura orientou os motoristas a evitar transitar pelas maginais dos córregos em período de chuva forte. Quem precisar de ajuda pode e entrar pelos contatos da Guarda Civil, no 153, da Defesa Civil, no 199, do Corpo de Bombeiros, no 193 e da Polícia Militar, no 190.
