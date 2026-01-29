A Sabesp iniciou nesta semana sua primeira grande campanha de regularização de débitos de 2026 em Franca. O programa Acertando suas Contas com a Sabesp oferece condições facilitadas para clientes que possuem contas em atraso, visando evitar o corte no abastecimento e limpar o nome na praça.

A iniciativa segue até o dia 20 de fevereiro e promete descontos agressivos para incentivar a adesão.

Condições especiais

O destaque da campanha é o desconto de até 80% sobre o valor original da dívida, além do abatimento de 100% (integral) de juros e multas acumulados.