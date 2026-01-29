A Sabesp iniciou nesta semana sua primeira grande campanha de regularização de débitos de 2026 em Franca. O programa Acertando suas Contas com a Sabesp oferece condições facilitadas para clientes que possuem contas em atraso, visando evitar o corte no abastecimento e limpar o nome na praça.
A iniciativa segue até o dia 20 de fevereiro e promete descontos agressivos para incentivar a adesão.
Condições especiais
O destaque da campanha é o desconto de até 80% sobre o valor original da dívida, além do abatimento de 100% (integral) de juros e multas acumulados.
Para facilitar o pagamento, a companhia oferece opções flexíveis:
- Clientes Residenciais: Podem pagar à vista (via Pix) ou parcelar em até 24 vezes no cartão de crédito.
- Tarifa Social / Vulnerável: Podem parcelar em até 36 vezes no boleto.
Onde negociar
Para aderir ao programa, o cliente não precisa sair de casa. A negociação pode ser feita pela Central de Atendimento no telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).
Quem preferir o atendimento presencial pode procurar um dos 48 postos da Sabesp (o endereço da agência mais próxima consta na própria conta de água).
O gerente de Cobrança da Sabesp, Wagner Pimenta, reforça que o objetivo é oferecer parcelas que caibam no bolso. “Queremos oferecer uma oportunidade concreta para que nossos clientes regularizem suas pendências de forma acessível e planejada. As condições reforçam nosso compromisso com a inclusão”, afirma.
