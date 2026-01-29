29 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ÁGUA E ESGOTO

Contas atrasadas? Veja como negociar com até 80% de desconto

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sabesp
Acertando suas Contas oferece abatimento sobre o valor principal do débito
Acertando suas Contas oferece abatimento sobre o valor principal do débito

A Sabesp iniciou nesta semana sua primeira grande campanha de regularização de débitos de 2026 em Franca. O programa Acertando suas Contas com a Sabesp oferece condições facilitadas para clientes que possuem contas em atraso, visando evitar o corte no abastecimento e limpar o nome na praça.

A iniciativa segue até o dia 20 de fevereiro e promete descontos agressivos para incentivar a adesão.

Condições especiais

O destaque da campanha é o desconto de até 80% sobre o valor original da dívida, além do abatimento de 100% (integral) de juros e multas acumulados.

Para facilitar o pagamento, a companhia oferece opções flexíveis:

  • Clientes Residenciais: Podem pagar à vista (via Pix) ou parcelar em até 24 vezes no cartão de crédito.
  • Tarifa Social / Vulnerável: Podem parcelar em até 36 vezes no boleto.

Onde negociar

Para aderir ao programa, o cliente não precisa sair de casa. A negociação pode ser feita pela Central de Atendimento no telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).

Quem preferir o atendimento presencial pode procurar um dos 48 postos da Sabesp (o endereço da agência mais próxima consta na própria conta de água).

O gerente de Cobrança da Sabesp, Wagner Pimenta, reforça que o objetivo é oferecer parcelas que caibam no bolso. “Queremos oferecer uma oportunidade concreta para que nossos clientes regularizem suas pendências de forma acessível e planejada. As condições reforçam nosso compromisso com a inclusão”, afirma.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários