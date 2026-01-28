Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo e um carro foi registrado na manhã desta quinta-feira, 28, no Jardim Luiza, em Franca. Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o ônibus, que transportava passageiros, teria entrado na via pela contramão ao fazer uma curva para acessar uma rua do bairro, atingindo de frente um carro que trafegava pela preferencial.
Uma passageira do coletivo, que preferiu não se identificar e afirmou utilizar a mesma linha diariamente para ir ao trabalho, relatou que o acidente aconteceu por volta das 7h. Segundo ela, o motorista do ônibus realizou uma conversão "de forma fechada", invadindo a contramão em uma via de mão dupla.
“O motorista foi fazer a curva para entrar na rua do bairro, mas virou fechado e entrou na contramão. E bateu de frente com o carro que vinha no sentido contrário”, contou.
O veículo atingido foi um Fiat Palio preto, que ficou com o capô e o para-choque dianteiro bastante danificados. Apesar do susto, tanto os passageiros do ônibus quanto o motorista e ocupantes do carro não sofreram ferimentos.
A equipe de reportagem do portal GCN/Sampi entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte coletivo, a MoV Franca. Em nota, a empresa informou que abriu uma sindicância interna para apurar as circunstâncias do acidente e que, independentemente de responsabilidades, entrou em contato com os envolvidos e está prestando toda a assistência necessária.
