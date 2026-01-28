Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo e um carro foi registrado na manhã desta quinta-feira, 28, no Jardim Luiza, em Franca. Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o ônibus, que transportava passageiros, teria entrado na via pela contramão ao fazer uma curva para acessar uma rua do bairro, atingindo de frente um carro que trafegava pela preferencial.

Uma passageira do coletivo, que preferiu não se identificar e afirmou utilizar a mesma linha diariamente para ir ao trabalho, relatou que o acidente aconteceu por volta das 7h. Segundo ela, o motorista do ônibus realizou uma conversão "de forma fechada", invadindo a contramão em uma via de mão dupla.