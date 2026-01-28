A educação pública de Franca alcançou um resultado expressivo na Avaliação de Fluência Leitora, coordenada pelo Governo de São Paulo. Segundo dados divulgados pelo programa Alfabetiza Juntos SP, 80,5% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental na cidade já são considerados leitores iniciantes e fluentes.

O índice local supera a média estadual, que também bateu recorde em 2025, atingindo 76,5% (ou três a cada quatro crianças). Ao todo, na região de Franca, 6.869 estudantes foram avaliados.

Cenário estadual

Com alcance inédito em 100% das cidades paulistas, o programa registrou mais de 330 mil crianças alfabetizadas na idade certa (até 7 anos) em todo o estado. Na comparação com a primeira avaliação, feita em 2023, houve um salto de 50% na quantidade de crianças leitoras.