GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
EDUCAÇÃO

Franca supera média estadual com 80,5% das crianças alfabetizadas

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Divulgação/Governo SP
Alunos em sala de aula de escola no estado de São Paulo
A educação pública de Franca alcançou um resultado expressivo na Avaliação de Fluência Leitora, coordenada pelo Governo de São Paulo. Segundo dados divulgados pelo programa Alfabetiza Juntos SP, 80,5% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental na cidade já são considerados leitores iniciantes e fluentes.

O índice local supera a média estadual, que também bateu recorde em 2025, atingindo 76,5% (ou três a cada quatro crianças). Ao todo, na região de Franca, 6.869 estudantes foram avaliados.

Cenário estadual

Com alcance inédito em 100% das cidades paulistas, o programa registrou mais de 330 mil crianças alfabetizadas na idade certa (até 7 anos) em todo o estado. Na comparação com a primeira avaliação, feita em 2023, houve um salto de 50% na quantidade de crianças leitoras.

Outra conquista celebrada foi a redução do número de “pré-leitores” nos níveis mais críticos (aqueles que não leem palavras ou não conhecem letras). Esse índice caiu de 26% em 2023 para apenas 7% em 2025.

Meta e investimento

A Secretaria da Educação do Estado estabeleceu uma meta de atingir 90% dos estudantes como leitores fluentes em 2026. Para isso, o governo anunciou um investimento de R$ 500 milhões nas ações do programa.

“Escolas e municípios prioritários terão monitoramento constante. Estamos trabalhando para que nenhum aluno fique para trás e que cada um chegue aos anos finais do Ensino Fundamental com a alfabetização completa”, afirmou Márcia Bernardes, diretora de cooperação com os municípios da Seduc-SP.

A próxima avaliação, que servirá de diagnóstico para o início do ano letivo de 2026, já está marcada para o final de março.

