DESAPARECIDO

Homem desaparece e Polícia Civil pede ajuda em Igarapava

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Francisco Florentino Gomes foi visto pela última vez no dia 5 de janeiro
Francisco Florentino Gomes foi visto pela última vez no dia 5 de janeiro

A Delegacia de Polícia de Igarapava está em busca de informações sobre o paradeiro de Francisco Florentino Gomes, desaparecido desde o dia 6 de janeiro deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi visto pela última vez na rodoviária de Igarapava.

Francisco é portador de esquizofrenia, mas não apresenta comportamento agressivo e, segundo as autoridades, pode estar apenas desorientado e assustado.

A polícia pede que qualquer pessoa que tenha informações ou aviste Francisco entre em contato imediatamente com a Delegacia de Polícia de Igarapava. Informações podem ser repassadas diretamente pelos canais oficiais da unidade policial pelo 16) 3172-5334 ou no 190 da Polícia Militar.

