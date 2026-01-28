A Delegacia de Polícia de Igarapava está em busca de informações sobre o paradeiro de Francisco Florentino Gomes, desaparecido desde o dia 6 de janeiro deste ano.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi visto pela última vez na rodoviária de Igarapava.
Francisco é portador de esquizofrenia, mas não apresenta comportamento agressivo e, segundo as autoridades, pode estar apenas desorientado e assustado.
A polícia pede que qualquer pessoa que tenha informações ou aviste Francisco entre em contato imediatamente com a Delegacia de Polícia de Igarapava. Informações podem ser repassadas diretamente pelos canais oficiais da unidade policial pelo 16) 3172-5334 ou no 190 da Polícia Militar.
