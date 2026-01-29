Moradores de Ribeirão Corrente podem se inscrever em um curso gratuito de mecânica de moto oferecido por meio do programa Caminho da Capacitação, uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo em parceria com a Prefeitura do município. A ação tem como foco ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho e incentivar a geração de renda.

As inscrições ficam abertas até esta sexta-feira, 30, ou enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados podem se cadastrar pela internet, no site www.cursofussp.sp.gov.br, ou presencialmente no Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Corrente.

O curso disponível nesta etapa será o de mecânica de moto, com aulas programadas entre os dias 2 e 13 de fevereiro, na Praça Central da cidade. Podem participar moradores da região, desde que se responsabilizem pelo próprio deslocamento até o local das aulas.