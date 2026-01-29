Moradores de Ribeirão Corrente podem se inscrever em um curso gratuito de mecânica de moto oferecido por meio do programa Caminho da Capacitação, uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo em parceria com a Prefeitura do município. A ação tem como foco ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho e incentivar a geração de renda.
As inscrições ficam abertas até esta sexta-feira, 30, ou enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados podem se cadastrar pela internet, no site www.cursofussp.sp.gov.br, ou presencialmente no Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Corrente.
O curso disponível nesta etapa será o de mecânica de moto, com aulas programadas entre os dias 2 e 13 de fevereiro, na Praça Central da cidade. Podem participar moradores da região, desde que se responsabilizem pelo próprio deslocamento até o local das aulas.
Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, o Fundo Social de Solidariedade Municipal disponibiliza os telefones (16) 98201-1221 e (16) 99969-0495.
O Caminho da Capacitação integra o programa Superação SP, do Governo do Estado, que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. A iniciativa percorre diversas cidades paulistas com carretas temáticas e cursos gratuitos com certificação. Somente em 2025, o programa passou por mais de 160 municípios e qualificou mais de 8,2 mil pessoas.
Outros detalhes sobre cursos, locais e cronogramas podem ser consultados no site www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br
