OPORTUNIDADE

Batatais abre concurso público com salários de até R$ 10,3 mil

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Prefeitura de Batatais: as inscrições começaram nesta terça-feira
Batatais, município a 49 km de Franca, abriu um concurso público voltado à contratação de profissionais de nível superior. O processo seletivo, que segue o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), busca reforçar áreas estratégicas da administração municipal e ampliar a capacidade de atendimento à população. As inscrições tiveram início nesta terça-feira, 27.

A seleção será realizada pelo Instituto Nosso Rumo, responsável por todas as etapas do concurso. Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pela internet, através do site: www.nossorumo.org.br.

O edital prevê vagas para funções como controlador interno, procurador jurídico, professor de educação especial e médicos de diferentes especialidades, incluindo cardiologia, pediatria, psiquiatria e auditoria médica. A remuneração varia conforme o cargo, com salários que vão de R$ 6,5 mil a R$ 10,3 mil, além de benefícios previstos em lei, como vale-alimentação e vale-transporte.

O concurso terá validade inicial de dois anos e poderá ser prorrogado pelo mesmo período, caso haja necessidade de novas convocações.

As regras completas do certame, incluindo exigências para cada função, cronograma e etapas de avaliação, estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Município em 22 de janeiro. O documento também pode ser consultado no site do Instituto Nosso Rumo, onde são feitas as inscrições.

