A Francana volta a campo na noite desta quarta-feira, 28, às 19h, contra a Itapirense, no estádio “Coronel Francisco Vieira”, em Itapira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A equipe esmeraldina vai em busca da reabilitação após sofrer uma derrota no “Lanchão” para o Catanduva, por 1 a 0, na estreia. O time de Itapira conquistou um resultado satisfatório na primeira rodada ao empatar com o Paulista, em Jundiaí, por 2 a 2.

O técnico da Francana, Luís Gustavo, o “Viola”, deverá repetir o mesmo time que jogou na estreia, que apresentou bom futebol em alguns momentos do jogo diante do Catanduva. A mudança deverá ser apenas de ordem tática para a partida na casa do adversário.