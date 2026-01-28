28 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Francana busca reabilitação na A3 em Itapira nesta quarta-feira

Por N. Fradique | da Redação
Elenco da Francana durante treinamento antes da partida fora de casa nesta quarta-feira
A Francana volta a campo na noite desta quarta-feira, 28, às 19h, contra a Itapirense, no estádio “Coronel Francisco Vieira”, em Itapira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A equipe esmeraldina vai em busca da reabilitação após sofrer uma derrota no “Lanchão” para o Catanduva, por 1 a 0, na estreia. O time de Itapira conquistou um resultado satisfatório na primeira rodada ao empatar com o Paulista, em Jundiaí, por 2 a 2.

O técnico da Francana, Luís Gustavo, o “Viola”, deverá repetir o mesmo time que jogou na estreia, que apresentou bom futebol em alguns momentos do jogo diante do Catanduva. A mudança deverá ser apenas de ordem tática para a partida na casa do adversário.

A Veterana viajou no início da tarde desta terça-feira, 27, e está concentrada em Mogi Guaçu. “O objetivo nosso é voltar com os três pontos, a gente se preparou para isso e vamos tentar voltar com a vitória”, disse Viola.

O treinador lembra que a Itapirense conseguiu um bom resultado fora de casa na estreia e prevê uma partida difícil. “Deverá ser um jogo muito duro, difícil, mas nos preparamos bem”.

Após a partida desta quarta-feira, a Francana jogará novamente fora de casa, no sábado, 31, às 18h30, contra o XV de Jaú, em Jaú. O próximo jogo no Lanchão será dia 4 de fevereiro, às 19h30, contra o Desportivo Brasil.

