Há mais de 20 anos eu não acompanhava o reality show que, todo início de ano, sequestra a atenção de milhões de brasileiros. Mas desta vez, como vereadora, não pude ignorar o que, nas artes cênicas, chamamos de laboratório social: um espaço de observação de comportamentos, conflitos e relações de poder.

Para viver em sociedade, aprendemos cedo a usar máscaras. Desde crianças, somos ensinados a modular o tom de voz, os gestos, as opiniões e até os afetos para caber no que é socialmente aceitável. Família, escola, comunidade religiosa e, depois, estranhos nos moldam. O ciclo é tão automático que, quando nossas crianças nascem, fazemos o mesmo com elas — muitas vezes sem perceber.

O confinamento do BBB apenas acelera esse processo. Assim como nas nossas famílias, bairros e locais de trabalho, pessoas diferentes são obrigadas a conviver. Rapidamente se formam panelinhas, hierarquias e privilégios. Há quem entre com vantagens evidentes — camarotes, veteranos — e quem precise provar o tempo todo que merece estar ali. É sobre estes últimos que quero falar.

Quem não reconhece, ali dentro, pessoas que conhece fora do programa?