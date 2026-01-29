O Governo do Estado de São Paulo divulgou, nesta semana, dados relacionados a roubos de veículos na região de Franca. Segundo o levantamento, o registro deste tipo de crime despencou quase 70% em 2025, em relação ao ano anterior.

Em 2024, foram registrados 123 roubos de veículo, contra 38 ocorrências no ano passado, uma queda de 69,11%.

Os casos de furto de veículo também registraram queda. A retração foi de 12,15%, caindo de 543 casos em 2024 para 477 em 2025.

Outros tipos de roubo e furto