O Governo do Estado de São Paulo divulgou, nesta semana, dados relacionados a roubos de veículos na região de Franca. Segundo o levantamento, o registro deste tipo de crime despencou quase 70% em 2025, em relação ao ano anterior.
Em 2024, foram registrados 123 roubos de veículo, contra 38 ocorrências no ano passado, uma queda de 69,11%.
Os casos de furto de veículo também registraram queda. A retração foi de 12,15%, caindo de 543 casos em 2024 para 477 em 2025.
Outros tipos de roubo e furto
Roubos no geral também tiveram queda, segundo os dados. Passaram de 279 em 2024 para 211 em 2025, uma queda de 24,3%.
Já no caso dos furtos, foi registrada uma queda de 41 casos. Em 2024, o número era 3.980 e, em 2025, 3.939 outros furtos.
Estrupros e homicídios em queda
Casos de estupro registraram queda de 38,64%, indo de 44 ocorrências em 2024 para 27 em 2025. O estupro de vulnerável caiu de 83 para 62, com 21 casos a menos.
Os assassinatos também caíram. Foram 20 homicídios dolosos em 2024 e e 13 no ano passado, uma queda de 35%.
