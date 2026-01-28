O Grupo Santa Casa de Franca recebeu, na segunda-feira, 26, 16 novas máquinas de hemodiálise para o atendimento de pacientes renais crônicos atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A melhora tecnológica foi possível graças a uma emenda parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela (PL), no valor de R$ 1 milhão. Os equipamentos passam a integrar o setor de Hemodiálise da instituição, que é referência para Franca e outros 21 municípios da região.

A entrega oficial foi realizada pela Delegada Graciela no próprio setor de Hemodiálise e acompanhada pela diretoria e equipes técnicas do hospital. Estiveram presentes o presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, o superintendente Thiago Silva, o gerente de Relações Institucionais, Marcelo Reis, o gerente de Engenharia Clínica, Sillas Sousa, o gerente de Marketing, Henrique Novais, e a enfermeira responsável pelo setor, Pricila Pinhal, além de profissionais assistenciais que atuam diretamente no atendimento aos pacientes.

As novas máquinas de hemodiálise passam a ser utilizadas no tratamento de pacientes renais crônicos, com sessões realizadas de forma contínua e, em muitos casos, por tempo indeterminado.