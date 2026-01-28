O Sesi Franca enfrenta o Pinheiros no ginásio Villaboim, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 28, às 20h, pelas semifinais da Copa Super 8.

A equipe que vencer o confronto desta quarta enfrentará na final o Minas, que eliminou o Flamengo, por 93 a 80, nessa terça-feira, 27, em jogo disputado no Maracanãzinho.

Nas quartas de final, o time francano comandado por Helinho Garcia passou pelo Brasília, em partida disputada em Franca. Por sua vez, o time da Capital, dirigido por Gustavinho De Conti, eliminou o vizinho Paulistano.