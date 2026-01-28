O Sesi Franca enfrenta o Pinheiros no ginásio Villaboim, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 28, às 20h, pelas semifinais da Copa Super 8.
A equipe que vencer o confronto desta quarta enfrentará na final o Minas, que eliminou o Flamengo, por 93 a 80, nessa terça-feira, 27, em jogo disputado no Maracanãzinho.
Nas quartas de final, o time francano comandado por Helinho Garcia passou pelo Brasília, em partida disputada em Franca. Por sua vez, o time da Capital, dirigido por Gustavinho De Conti, eliminou o vizinho Paulistano.
No duelo entre os dois treinadores, Gustavinho já foi campeão quatro vezes do torneio - todos com o Flamengo - e Helinho duas vezes, pelo Franca.
O ala/pivô Lucas Dias e o pivô Cristiano Felício, que vêm desfalcando a equipe por causa de lesões, viajaram com a delegação. Lucas se recupera de uma contusão no joelho direito e Felício vem se tratando de um entorse no tornozelo e dores no joelho esquerdo.
Em nota, o clube informou que “Lucas Dias e Cristiano Felício viajaram com o time e estão sendo reavaliados diariamente pelo Departamento Médico, apresentando boas evoluções. Esse processo de reavaliação continuará sendo feito para a partida contra o Pinheiros, visando definir as condições de jogo”.
O torneio garante vaga ao campeão na próxima edição da BCLA (Champions League das Américas).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.