Sesi Franca pega o Pinheiros em busca da final do Super 8

Por N. Fradique | da Redação
Gustavinho e Helinho fazem duelo à parte em partida decisiva nesta quarta-feira
O Sesi Franca enfrenta o Pinheiros no ginásio Villaboim, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 28, às 20h, pelas semifinais da Copa Super 8.

A equipe que vencer o confronto desta quarta enfrentará na final o Minas, que eliminou o Flamengo, por 93 a 80, nessa terça-feira, 27, em jogo disputado no Maracanãzinho.

Nas quartas de final, o time francano comandado por Helinho Garcia passou pelo Brasília, em partida disputada em Franca. Por sua vez, o time da Capital, dirigido por Gustavinho De Conti, eliminou o vizinho Paulistano.

No duelo entre os dois treinadores, Gustavinho já foi campeão quatro vezes do torneio - todos com o Flamengo - e Helinho duas vezes, pelo Franca.

O ala/pivô Lucas Dias e o pivô Cristiano Felício, que vêm desfalcando a equipe por causa de lesões, viajaram com a delegação. Lucas se recupera de uma contusão no joelho direito e Felício vem se tratando de um entorse no tornozelo e dores no joelho esquerdo.

Em nota, o clube informou que “Lucas Dias e Cristiano Felício viajaram com o time e estão sendo reavaliados diariamente pelo Departamento Médico, apresentando boas evoluções. Esse processo de reavaliação continuará sendo feito para a partida contra o Pinheiros, visando definir as condições de jogo”.

O torneio garante vaga ao campeão na próxima edição da BCLA (Champions League das Américas).

