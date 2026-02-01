Uma mãe de Franca registrou Boletim de Ocorrência, após relatar uma ameaças a seu filho, menor de idade, ocorridas nos dias seguintes a um evento da cultura k-pop realizado no Franca Shopping, no último dia 24 de janeiro.

Segundo o relato, durante o evento, crianças e adolescentes participavam de uma atividade pública quando um vídeo de dança foi gravado e publicado nas redes sociais por um adolescente, também menor de idade. O conteúdo não teria sido produzido nem divulgado pelo filho da denunciante, que igualmente é criança e, segundo a família, não estava presente no evento. Mas ele estaria sendo coagido a entregar o autor do vídeo.

Até então, não houve qualquer contato com os pais ou responsáveis legais dos menores envolvidos. No entanto, na segunda-feira seguinte ao evento, a organizadora entrou em contato diretamente com a criança, após obter seu número de telefone sem autorização da família.