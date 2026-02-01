A nova administração municipal de Guará, a 64 km de Franca, que tomou possse sob o comando do atual prefeito Túlio de Mattos Figueiredo (Podemos) no dia 12 de janeiro, acusa um déficit aproximado de R$ 7 milhões nas contas da Prefeitura, herdado da administração anterior, quando a cidade era então comandada pelo ex-prefeito Vinícius Magno Filgueira (PSD).

Diante da situação, a equipe de governo anunciou a adoção imediata de medidas de contenção de despesas para reequilibrar o orçamento. Entre as primeiras ações, está a suspensão do pagamento de horas extras aos servidores, com exceção das áreas consideradas essenciais, como saúde e segurança, onde a interrupção poderia comprometer o atendimento à população.

Ainda segundo o vídeo publicado pelo novo prefeito, foi adotada a suspensão temporária de restos a pagar de anos anteriores, priorizando pagamento essenciais. A medida segue até dia 31 de março. Segundo o prefeito, a medida é emergencial para revisar os contratos e adequar os recursos à realidade da cidade. A revisão envolve valores e serviços prestados por fornecedores do município, com o objetivo de reduzir custos operacionais sem prejudicar o funcionamento da administração pública.