A curadoria de cinema do Sesc Franca preparou para fevereiro uma seleção especial que convida o público a olhar para o céu e refletir sobre os limites da experiência humana. Com o tema focado na ciência e na capacidade de enfrentar o desconhecido, a programação traz três grandes sucessos de bilheteria e crítica.
A programação começou nessa terça-feira, 3, começou com "Estrelas Além do Tempo". O filme narra a trajetória de três matemáticas afro-americanas da Nasa na década de 1960. Em plena Guerra Fria e corrida espacial, elas foram decisivas para o avanço tecnológico, superando barreiras impostas pela segregação racial e pelo sexismo. Filme foi indicado ao Oscar como Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante.
As exibições acontecem no Teatro do Sesc, localizado na avenida Alonso y Alonso, 3.071, sempre às terças-feiras, às 19h30. A entrada é gratuita, sendo necessário retirar os ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência.
Confira a programação:
Dia 10/02: Gravidade
Na próxima seguinte, a tensão toma conta da tela com uma experiência limite no espaço sideral. Após um acidente com o telescópio Hubble, os astronautas Ryan Stone e Matt Kowalski ficam à deriva, sem contato com a Terra. O filme é uma reflexão sobre vulnerabilidade, sobrevivência e a relação entre corpo humano e tecnologia. Filme ganhou 7 Oscars, incluindo o de melhor diretor.
Dia 24/02: Interestelar
Encerrando o mês, a ficção científica dirigida por Christopher Nolan projeta um futuro onde a Terra se torna inabitável. A trama acompanha a missão de um ex-piloto da NASA em busca de um novo lar para a humanidade, articulando conceitos de ciência, tempo e os vínculos afetivos que atravessam galáxias. O filme foi vencedor de um Oscar de efeitos visuais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.