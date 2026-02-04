A curadoria de cinema do Sesc Franca preparou para fevereiro uma seleção especial que convida o público a olhar para o céu e refletir sobre os limites da experiência humana. Com o tema focado na ciência e na capacidade de enfrentar o desconhecido, a programação traz três grandes sucessos de bilheteria e crítica.

A programação começou nessa terça-feira, 3, começou com "Estrelas Além do Tempo". O filme narra a trajetória de três matemáticas afro-americanas da Nasa na década de 1960. Em plena Guerra Fria e corrida espacial, elas foram decisivas para o avanço tecnológico, superando barreiras impostas pela segregação racial e pelo sexismo. Filme foi indicado ao Oscar como Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante.

As exibições acontecem no Teatro do Sesc, localizado na avenida Alonso y Alonso, 3.071, sempre às terças-feiras, às 19h30. A entrada é gratuita, sendo necessário retirar os ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência.

Confira a programação: