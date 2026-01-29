A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca completou no último sábado, 24 de janeiro, 56 anos de uma trajetória consolidada como referência no Estado de São Paulo e no Brasil. Fundada em 1970, a instituição evoluiu de um modelo assistencial para se tornar um pilar de cidadania, atendendo hoje mais de 1.400 pessoas todos os dias nas áreas de assistência social, educação e saúde.
Para Tina Assunção, gestora técnica da entidade, a data marca mais do que números, celebra a transformação de vidas. "A Apae tem a missão de transformar a vida dessas pessoas, não só por meio dos serviços, mas também pelo esporte, pela música e pelas diversas expressões artísticas", afirma.
Ela ressalta que o foco atual é a garantia de direitos. "Esse é o nosso norte: transparência, ética, respeito e a defesa incondicional desses direitos. É isso que torna a Apae de Franca uma instituição forte". A abrangência do serviço vai além de Franca, alcançando outros 12 municípios da região.
“É uma alegria voltar a ocupar o cargo de presidente dessa excelente instituição, reconhecida no Estado de São Paulo e também no Brasil. É uma instituição de qualidade, com ótimos funcionários, uma diretoria muito boa, conselho de administração robusto, conselho fiscal e consultivo, formando essa grande família”, afirmou o presidente da Apae Franca, Agenor Gado.
Estrutura e desafios financeiros
A dimensão da Apae exige uma gestão robusta. A entidade conta com 357 colaboradores para manter serviços que vão da estimulação precoce de bebês até o acompanhamento de idosos.
Segundo Karina Magalhães, gestora financeira, o orçamento previsto para 2026 é de R$ 23 milhões. Embora 80% venham de parcerias públicas (sendo a Prefeitura de Franca o maior parceiro), a conta não fecha sozinha.
"Precisamos captar mais de R$ 4 milhões para fechar as contas e continuar investindo. A participação da comunidade e das empresas é fundamental", reforçou Karina.
