Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 28, após furtar ferramentas de uma residência em construção localizada na rua Padre Conrado, na Vila Santos Dumont, região próxima à Estação. O crime foi praticado durante a madrugada e contou com a participação de um comparsa, que conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelas imediações quando percebeu movimentação suspeita próxima ao imóvel em reforma.

Durante a ação, os policiais flagraram um dos envolvidos escondendo o motor de uma betoneira atrás de uma árvore, nas proximidades da residência alvo do furto.