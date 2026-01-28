Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 28, após furtar ferramentas de uma residência em construção localizada na rua Padre Conrado, na Vila Santos Dumont, região próxima à Estação. O crime foi praticado durante a madrugada e contou com a participação de um comparsa, que conseguiu fugir.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelas imediações quando percebeu movimentação suspeita próxima ao imóvel em reforma.
Durante a ação, os policiais flagraram um dos envolvidos escondendo o motor de uma betoneira atrás de uma árvore, nas proximidades da residência alvo do furto.
Ao avistar a viatura, o suspeito que escondia o equipamento abandonou o local e fugiu correndo, conseguindo escapar ao subir no telhado de diversas casas vizinhas, tomando rumo ignorado. Apesar das buscas realizadas, ele não foi localizado.
Já o outro suspeito, que carregava uma mochila com diversos objetos furtados, acabou detido no local. Com ele, os policiais apreenderam fios elétricos, motor de betoneira, alicates, martelos e outras ferramentas utilizadas na obra, todas subtraídas durante a madrugada.
Segundo a corporação, os cabos Leal e Anderson obtiveram êxito na prisão do homem de 34 anos, enquanto o comparsa conseguiu se evadir. O suspeito foi autuado em flagrante por furto e, após os procedimentos legais, encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso foi apresentado na delegacia para as providências cabíveis, e a Polícia Civil seguirá com as investigações para tentar identificar e localizar o segundo envolvido.
O proprietário das ferramentas, um pedreiro que trabalha na reforma do imóvel e preferiu não mostrar o rosto, demonstrou revolta com a ação criminosa, mas também alívio por ter recuperado os equipamentos. Segundo ele, os objetos são essenciais para o trabalho diário e o prejuízo seria significativo caso não fossem recuperados.
