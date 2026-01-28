28 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
UM HOMEM PRESO

Dupla furta ferramentas durante a madrugada em obra

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Materiais furtados em obra na Vila Santos Dumont
Materiais furtados em obra na Vila Santos Dumont

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 28, após furtar ferramentas de uma residência em construção localizada na rua Padre Conrado, na Vila Santos Dumont, região próxima à Estação. O crime foi praticado durante a madrugada e contou com a participação de um comparsa, que conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelas imediações quando percebeu movimentação suspeita próxima ao imóvel em reforma.

Durante a ação, os policiais flagraram um dos envolvidos escondendo o motor de uma betoneira atrás de uma árvore, nas proximidades da residência alvo do furto.

Ao avistar a viatura, o suspeito que escondia o equipamento abandonou o local e fugiu correndo, conseguindo escapar ao subir no telhado de diversas casas vizinhas, tomando rumo ignorado. Apesar das buscas realizadas, ele não foi localizado.

Já o outro suspeito, que carregava uma mochila com diversos objetos furtados, acabou detido no local. Com ele, os policiais apreenderam fios elétricos, motor de betoneira, alicates, martelos e outras ferramentas utilizadas na obra, todas subtraídas durante a madrugada.

Segundo a corporação, os cabos Leal e Anderson obtiveram êxito na prisão do homem de 34 anos, enquanto o comparsa conseguiu se evadir. O suspeito foi autuado em flagrante por furto e, após os procedimentos legais, encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso foi apresentado na delegacia para as providências cabíveis, e a Polícia Civil seguirá com as investigações para tentar identificar e localizar o segundo envolvido.

O proprietário das ferramentas, um pedreiro que trabalha na reforma do imóvel e preferiu não mostrar o rosto, demonstrou revolta com a ação criminosa, mas também alívio por ter recuperado os equipamentos. Segundo ele, os objetos são essenciais para o trabalho diário e o prejuízo seria significativo caso não fossem recuperados.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários