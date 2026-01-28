28 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 28, em Franca:

Nome: Almiro Lacerda Santos 
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã 
Horário previsto do sepultamento: 16h30

Nome: Dilza Aparecida de Campos 
Idade: 67 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

