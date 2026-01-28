Veja o obituário desta quarta-feira, 28, em Franca:

Nome: Almiro Lacerda Santos

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã

Horário previsto do sepultamento: 16h30

Nome: Dilza Aparecida de Campos

Idade: 67 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 10

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h